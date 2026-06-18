Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri VakıfBank, 11 voleybolcuyla yola devam ediyor!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 15:38

VakıfBank, 11 voleybolcuyla yola devam ediyor!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 11 oyuncuyla 2026-2027 sezonunda da yola devam edileceğini duyurdu.

AA
VakıfBank, 11 voleybolcuyla yola devam ediyor!
  • ABONE OL

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu öncesinde bir açıklama yayınladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kaptan Zehra Güneş ile voleybolculardan Helena Cazaute, Cansu Özbay, Berka Buse Özden, Aleksandra Jegdic, Deniz Uyanık, Aylin Sarıoğlu Acar ve Tijana Boskovic ile yeni sözleşme imzalandı.

Sözleşmeleri devam eden Marina Markova ve Katarina Dangubic de kadroda yer almaya devam edecek.

Öte yandan geçen sezon çifte lisansla mücadele eden 16 yaşındaki pasör çaprazı Aylin Uysalcan da A takım kadrosuna dahil edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#VAKIFBANK #ZEHRA GÜNEŞ #CANSU ÖZBAY #MARİNA MARKOVA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
VakıfBank, 11 voleybolcuyla yola devam ediyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA