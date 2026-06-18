VakıfBank’ta 11 oyuncuyla devam kararı!

Voleybolda geçen sezonun 3 kupalı şampiyonu VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan oyunculardan 11'iyle yola devam ediyor.

Sarı siyahlılarda; kaptan Zehra Güneş, Helena Cazaute, Cansu Özbay, Berka Buse Özden, Aleksandra Jegdic, Deniz Uyanık, Aylin Sarıoğlu Acar ve Tijana Boskovic ile yeni sözleşme imzalanırken sözleşmeleri devam eden Marina Markova ve Katarina Dangubic de kadroda yer almaya devam ediyor. Geçen sezon çifte lisansla mücadele eden Aylin Uysalcan da önümüzdeki sezon A takım kadrosuna dahil edildi.

VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam ederken, 11 oyuncusuyla yeni sezonda da yola devam edecek. Sarı siyahlılarda; orta oyuncu kaptan Zehra Güneş, smaçör Helena Cazaute, pasör Cansu Özbay, orta oyuncu Berka Buse Özden, libero Aleksandra Jegdic, orta oyuncu Deniz Uyanık libero Aylin Sarıoğlu Acar ve pasör çaprazı Tijana Boskovic'in sözleşmeleri uzatıldı.

Smaçörler Marina Markova ve Katarina Dangubic'in sözleşmeleri devam ederken altyapıdan yetişen ve A Milli Takım kadrosunda yer alan Aylin Uysalcan da yeni sezonda A takım kadrosunda yer alacak. 16 yaşındaki pasör çaprazı, geçtiğimiz sezon çifte lisansla mücadele etmişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör