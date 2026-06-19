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Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:52

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Almanya!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın (20 Haziran salı günü) Almanya ile karşılaşacak.

AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi Almanya!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında yarın Almanya ile mücadele edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler, etaptaki ikinci karşılaşmasında da Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Türkiye, organizasyonda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken, Almanya 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

Rakibine karşı son 6 resmi maçından galibiyetle ayrılan milli takım, Almanya'ya en son 2020'de yenildi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Almanya!
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