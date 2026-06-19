Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da piste çıkacak!
Giriş Tarihi: 19.06.2026 10:24

Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da piste çıkacak!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 9. yarışında Çekya'da mücadele edecek.

AA
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya’da piste çıkacak!
  • ABONE OL

Çekya'nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 pistte 21 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi de TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış ise 21 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. etabı Macaristan Grand Prix'sini 11. sırada tamamlayarak, MotoGP kariyerinin en iyi sonucunu elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu, ilk 8 etapta topladığı 9 puanla genel klasmanda 22. sırada yer aldı.

Şampiyonada pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 160

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 138

4. Pedro Acosta (İspanya): 132

5. Marc Marquez (İspanya): 108

22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 9

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TOPRAK RAZGATLIOĞLU #MOTOGP #TÜRKİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da piste çıkacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA