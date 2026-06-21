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Giriş Tarihi: 21.06.2026 22:55

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

AA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan A Milli Kadın Voleybol Takımı’na tebrik!
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Sultanları. FIVB Milletler Ligi'nin son maçında Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını namağlup tamamlayan Filenin Sultanları'nı kutluyorum. Dünya sıralamasında 3. sıraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımıza başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #BURHANETTİN DURAN #FIVB MİLLETLER LİGİ

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik!
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