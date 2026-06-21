MotoGP’nin Çekya’daki 9. etabının kazananı belli oldu

Sezonun 9. yarışı, Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Kariyerinde 7 kez MotoGP şampiyonluğu yaşayan Marc Marquez, 39 dakika 51.29 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak üst üste ikinci etap galibiyetini elde etti.
SuperFile Trackhouse takımından Japon Ai Ogura, liderin 0.421 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo ekibinden İtalyan Francesco Bagnaia ise 2.255 saniye farkla üçüncü oldu.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı liderin 25.806 saniye arkasında bitirerek 14. sırayı aldı.
Sezonun 10. etabı Hollanda Grand Prix'si, 28 Haziran'da koşulacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 172
3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 157
4. Marc Marquez (İspanya): 140
5. Ai Ogura (Japonya): 134
21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 11