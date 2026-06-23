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Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:55 Son Güncelleme: 23.06.2026 09:56

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasında sahaya çıkacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında yarın Çin ile karşılaşacak.

AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin 2. haftasında sahaya çıkacak
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Türkiye, VNL'in ikinci etabındaki maçlarını Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak. İlk ayak sonunda 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 5 puan toplayarak 11. sırada yer alan ay-yıldızlılar, sırasıyla Çin, son şampiyon Polonya, Arjantin ve Belçika'nın karşısına çıkacak.

Üç etap sonunda puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek.

Milli takımın ikinci etap maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran Perşembe:

21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran Cumartesi:

21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran Pazar:

17.30 Belçika-Türkiye

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasında sahaya çıkacak
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