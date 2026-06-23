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Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:16

Bakan Bak, dünya şampiyonasında 50 madalya alan milli özel sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Down Sendromlu Sporcular Şampiyonası'nda 28'i altın, 50 madalya kazanan özel sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

AA
Bakan Bak, dünya şampiyonasında 50 madalya alan milli özel sporcuları kutladı
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Bakan Bak, mesajında, "Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 SU-DS (Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği) Dünya Şampiyonası'nı 28'i altın, 4'ü gümüş ve 18'i bronz olmak üzere toplam 50 madalyayla tamamlayan milli özel sporcularımızı kutluyorum. Atletizm, masa tenisi, tenis ve cimnastik branşlarında ülkemizi gururlandıran özel sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#OSMAN AŞKIN BAK #BULGARİSTAN #SOFYA #İSTİKLAL MARŞI

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Bakan Bak, dünya şampiyonasında 50 madalya alan milli özel sporcuları kutladı
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