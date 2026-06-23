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Giriş Tarihi: 23.06.2026 12:34

Milli voleybolcu Karmen Aksoy ameliyat edildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Türk Hava Yolları Kulübünde forma giyen orta oyuncu Karmen Aksoy'un ameliyat edildiği duyuruldu.

AA
Milli voleybolcu Karmen Aksoy ameliyat edildi
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Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasında, "Oyuncumuz Karmen Aksoy, Türkiye-Belçika karşılaşmasında yaşadığı ön çapraz bağ yaralanmasının ardından Acıbadem Taksim Hastanesi'nde TVF Sağlık Ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci başlatılmış olup sahalara dönüşü sağlık ekibimizin gözetiminde, iyileşme sürecine bağlı olarak planlanacaktır." denildi.

22 yaşındaki voleybolcu, milli takımın FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Belçika ile oynadığı maçın ilk setinde sakatlanarak sahayı terk etmişti.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Milli voleybolcu Karmen Aksoy ameliyat edildi
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