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Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:49 Son Güncelleme: 24.06.2026 15:50

Filenin Efeleri, Çin'i 3-0 Mağlup Etti!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Çin'i 3-0 yendi ve galibiyetle başladı.

AA
Filenin Efeleri, Çin’i 3-0 Mağlup Etti!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, VNL'deki üçüncü galibiyetini alırken Çin dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

Kalan maçların programı şu şekilde:

25 Haziran Perşembe

TSİ 21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran Cumartesi

TSİ 21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran Pazar

TSİ 17.30 Belçika-Türkiye

Çin: Wu, Hu, Lei Li, Jiang, Peng, Bin Wang (Qu, Habin Wang, Wen, Yongzhen Li, Xue, Yu, Yang)

Türkiye: Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Hilmi Şahin)

Setler: 16-25, 19-25, 21-25

Süre: 83 dakika

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI

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Filenin Efeleri, Çin'i 3-0 Mağlup Etti!
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