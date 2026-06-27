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Giriş Tarihi: 27.06.2026 18:46

Avusturya'da pole pozisyonunun sahibi George Russell!

George Russell, Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonunun sahibi oldu.

AA
Avusturya’da pole pozisyonunun sahibi George Russell!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.06.113'lük derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

Russell, F1 kariyerinde 11. pole pozisyonunu elde etti.

Büyük Britanyalı sürücünün 0.236 saniye arkasında yer alan Monakolu pilot Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.295 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (Ferrari) ise üçüncü sırayı aldı.

Avusturya Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GEORGE RUSSELL #FORMULA 1

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Avusturya'da pole pozisyonunun sahibi George Russell!
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