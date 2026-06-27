TVF’den Karmen Aksoy’a geçmiş olsun ziyareti!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) heyeti ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, sakatlanan Karmen Aksoy'a moral ziyaretinde bulundu.

TVF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre milli takım başantrenörü Daniele Santarelli, teknik heyet, takım kaptanı Gizem Örge ile milli voleybolcu Dilay Özdemir, Karmen Aksoy'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karmen Aksoy, FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanan ikinci haftasındaki Belçika karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edilmişti.

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