Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri TVF'den Karmen Aksoy'a geçmiş olsun ziyareti!
Giriş Tarihi: 27.06.2026 22:04

TVF'den Karmen Aksoy'a geçmiş olsun ziyareti!

TVF heyeti, sakatlık yaşayan milli voleybolcu Karmen Aksoy'a moral ziyaretinde bulundu.

AA
TVF’den Karmen Aksoy’a geçmiş olsun ziyareti!
  • ABONE OL

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) heyeti ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, sakatlanan Karmen Aksoy'a moral ziyaretinde bulundu.

TVF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre milli takım başantrenörü Daniele Santarelli, teknik heyet, takım kaptanı Gizem Örge ile milli voleybolcu Dilay Özdemir, Karmen Aksoy'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karmen Aksoy, FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanan ikinci haftasındaki Belçika karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edilmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #DANİELE SANTARELLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
TVF'den Karmen Aksoy'a geçmiş olsun ziyareti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA