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Giriş Tarihi: 28.06.2026 19:41

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'ya set vermedi!

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8. haftasında Filenin Efeleri, Belçika karşısında 3-0 galip geldi.

AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika’ya set vermedi!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki 4. ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki 8. karşılaşmasında 5. galibiyetini aldı. Belçika ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, iki yılın toplamındaki galibiyet sayısını, üçüncü etap öncesinde geçti.

Milliler, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak son ayakta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI #VNL #FİLENİN EFELERİ #BELÇİKA

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'ya set vermedi!
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