Halis Karataş: 100’üncü yıl benim için çok önemliydi!

Startı iyi aldığını belirten Halis Karataş, safkanının yarış boyunca kendisini hiç zorlamadığını dile getirdi. Karataş, "Önceki yarışlarda herhalde 1-2 kere beklemiş benim safkan. Ve o yarışlarda çok iyi bir netice almamıştı. Ben, daha ilk Ankara'daki idmana çıktığımda bu atın beklemede bir sorunu olacağını düşünmemiştim. Ama Ankara'daki Mehmet Akif Ersoy Koşusu'nda gücü ne kadar diye orada bir görmek istedim. Hakikaten orada sınırsız bir gücü olduğunu bana gösterdi. Çünkü 1400'den sonraki 12-12-12 gibi çok ciddi bir tempo yapması ve fotoya gelirken dahi hiçbir şekilde aksiyonunun küçülmemesi, mesafe olarak da hiçbir sıkıntısı olmadığını göstermişti. O yüzden çok ümitliydim. Bugün de startı iyi aldı. Sonrasında 4-5'lere kaldık. Oralarda hiç kantarıma yüklenmedi. Beni hiçbir şekilde zorlamadı. Tamamen bana tabiydi. O şekilde 800'lere kadar yürüdük. 700'lere geldiğimizde biraz duvar gibi oldu. Ayhan'ın atı hafif dışarı açılır gibi olduğunda ben girdim ve 'haydi' dememle beraber oradan çıktığında zaten benim için yarış bitti" dedi.

Seyirci desteğinden dolayı çok duygulandığını dile getiren Karataş, sözlerine şöyle devam etti:

"39'uncu senem doluyor. Onlar her zaman benim başımın tacıdır. Onlara en iyi şekilde layık olmaya çalıştım. Her bindiğim atı en iyi yere getirmeye çalıştım. Onun da çok iyi bilincindeler. Gerçekten ben atın yanında yürürken özellikle 1'inci ve 2'nci tribünün tezahüratları beni çok duygulandırdı. Keza beni daha da motive etti ve özgüvenimi tazeledi. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum."