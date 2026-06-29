Gazi’nin 100 akı Bay Nalçakan

100. kez düzenlenen Gazi Koşusu'nda Bay Nalçakan zafere ulaştı. Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden en uzun organizasyonu olan Gazi Koşusu "Dalya" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, 1927'den bu yana yapılırken 100'üncü kez düzenlenen efsane maratona, 3 yaşındaki safkan İngiliz tayları yarış hayatları boyunca ilk ve son kez bu yarışta yer aldı. 2 bin 400 metrelik çim pistteki mücadelede 22 safkan yarıştı. Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu Bay Nalçakan isimli safkan, Halis Karataş yönetiminde 2.29.49'luk derecesiyle zafere ulaştı.





KARATAŞ 12 YIL SONRA TARİH YAZDI

EFSANE jokey Halis Karataş 12 yıl sonra yeniden zafere ulaştı. En son 2014'te 2.35.04'lük derecesi ile Blaze to Win ile zafere ulaşan Karataş, yeniden yarışı önde bitirdi. Halis Karataş, şampiyonluğunu şu sözlerle anlattı: "Bu atmosfere şahitlik eden herkese şükranlarımı sunuyorum. 14 numaralı kulvar hiç kazanmamıştı, ben ilkleri başarırım. 100. yıl olması da çok önemli. Bu koşuya katılmak her zaman onur, gurur ve şeref oldu. 800 metrenin orası kırılma anıydı."

NASİBİMİZİ BULDUK

Zafere ulaşan Bay Nalçakan'ın sahibi Emrah Nalçakan mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Ekip olarak inandım. Böyle bir günde 100. yıl kupasını almak büyük gurur. Nasibimizi aramaya geldik ve bulduk. Bize inananlara, güvenenlere teşekkür ediyorum. Halis Karataşlı Bay Nalçakan imzayı attı."



REKOR SEYİRCİ: 67 BİN

GAZİ Koşusu için Veliefendi Hipodromu'na akın vardı… Yarışta bir rekor da kırıldı. Sabah saatlerinden itibaren gelen seyirciler gün boyu Veliefendi Hipodromu'nda vakit geçirirken Gazi Koşusu'nun başladığı anda ise toplamda 67 bin 200 kişi izledi.



126 MİLYON TL'LİK DEV GELİR KASADA

GAZİ Koşusu'nda rekor ikramiyeler dağıtıldı. Birinciye 50 milyon TL verilirken, ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye de 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödendi. Yetiştiricilik primleri ve diğer tüm ek ödemelerle birlikte, şampiyon safkanın sahibine kazandıracağı toplam ödül 126 milyon liraya ulaştı.