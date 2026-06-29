Mehmet Akif Üstündağ: Kadınıyla erkeğiyle Türk voleybolu bu ülkenin gururu olmaya devam ediyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 17-21 Haziran'da Ankara'da, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da 24-28 Haziran'da Polonya'nın Gliwice kentinde gerçekleştirilen FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci etaplarındaki başarılı performanslarını değerlendirdi.

Türk voleybolunun kadın ve erkeklerde ülkenin gururu olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Kadınıyla erkeğiyle Türk voleybolu bu ülkenin gururu olmaya devam ediyor. Son 10 maçımıza baktığımızda 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle süreci kapattık. Bu çok önemli bir sonuç." dedi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın tarihinde ilk kez FIVB dünya sıralamasında 9. basamağa yükselerek ilk 10 içinde yer aldığına dikkati çeken Üstündağ, bu başarının olimpiyat hedefi açısından da önemli olduğunu ifade ederek şunları ekledi:

"İkinci etapta dünya bir numarası Polonya'yı yenerek 4'te 4 yapmaya çok yaklaştık. Son etapta üç galibiyet aldık ama Polonya'yı mağlup etmeyi son anda kaçırdık. Son etapta neden dörtte dört olmasın? Erkekler final etabına katılırsa tarihinde ilk olacak. Başarılarımızın devam ettirip her iki takımımızla da final oynamak istiyoruz. Bizim hedefimiz hep şampiyonluk. Kürsüde yer alma hedefimiz, hayalimiz ve heyecanımız eksilmedi, yine eksilmeyecek. Bunları yakalayıp sonuca ulaşacağımıza inanıyorum."

SON ETAPTA HEDEF YİNE 4'TE 4

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara'da oynanan VNL ikinci ayağında 4'te 4 yaparak büyük bir başarı elde ettiğini belirten Üstündağ, "Kadınlarımızın bu başarısını Japonya'da oynanacak son etapta da sürdürmek istiyoruz. Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile yapacağımız maçların tamamını kazanmayı hedefliyoruz. Burada alınacak puanlar da çok önemli. Dünya sıralamasındaki yerimizi koruyarak, olimpiyatlarda Türk sporunu hem kadınlarda hem erkeklerde temsil eden bir branş olmayı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyatları'nda takım sporlarında temsil edildiği tek branşın voleybol olduğunu hatırlatan Üstündağ, "Ülkemizi bu anlamda temsil eden tek branş voleyboldu. Paris'te yarı finale kadar yükseldik. Voleybol, olimpiyatlarda ve Avrupa şampiyonalarında her zaman umut veren, gurur kaynağı olan bir branş oldu. Bunun temelinde de çıtamızı her zaman yüksek tutmamız var." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör