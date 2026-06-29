Wimbledon heyecanı başlıyor!

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvası arasında yer alan Wimbledon, bu yıl 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

Tek kadınlarda 11 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 12 Temmuz Pazar günü oynanacak finallerin ardından şampiyonlar belli olacak.

Londra'daki All England Lawn Tenis Kulübü, ilk kez 1877 yılında düzenlenen Wimbledon maçlarına 139. kez ev sahipliği yapacak.

ALCARAZ YOK

İspanyol Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ın ardından sakatlığı nedeniyle Wimbledon'a da katılamayacak. Sezona Avustralya Açık şampiyonluğuyla başlayan Alcaraz, 2026 yılında üst üste ikinci grand slam turnuvasını kaçıracak.

ZEYNEP SÖNMEZ SAHNE ALACAK

Kadınlar dünya sıralamasının 54. basamağındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci kez Wimbledon ana tablosunda mücadele edecek.

Milli tenisçi, Wimbledon tek kadınlar ilk turunda 28 numaralı seribaşı ABD'li Ann Li ile karşılaşacak.

Geçen yıl Wimbledon'da 3. tur gören ilk Türk tenisçi ünvanını alan Zeynep Sönmez, tüm grand slam organizasyonlarında ise 1950'den sonra bu seviyeye gelen ilk milli raket olmuştu.

Zeynep Sönmez, bu yıl Avustralya Açık'ta üçüncü tur ve Fransa Açık'ta ilk tur oynadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör