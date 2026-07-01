Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Galatasaray, CEV Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle katılacak
Giriş Tarihi: 1.07.2026 13:25

Galatasaray, CEV Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle katılacak

CEV Kupası şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle (wild card) katılacak.

AA
Galatasaray, CEV Şampiyonlar Ligi’ne özel davetle katılacak
  • ABONE OL

Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamada "Galatasaray Daikin, bu yılın başlarında, CEV Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez uzun zamandır beklenen ve çok arzulanan bir kıta kupasına kavuştu." ifadeleri kullanıldı.

Nisan ayında oynanan CEV Kupası finalinde Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

Açıklamada ayrıca, kadınlarda Galatasaray Daikin ile birlikte İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı, erkeklerde ise İspanya'dan Guaguas Las Palmas, Romanya'dan Dinamo Bükreş ve İtalya'dan Trentino Itas'ın "wild card" hakkı kazandığını belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY DAİKİN #CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, CEV Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle katılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA