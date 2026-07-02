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Giriş Tarihi: 2.07.2026 18:27

Zeynep Sönmez, Wimbledon'a çiftlerde de veda etti!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'a çiftlerde de veda etti.

AA
Zeynep Sönmez, Wimbledon’a çiftlerde de veda etti!
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Zeynep Sönmez ile İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro, Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki çift kadınlar ilk tur maçında Shuko Aoyama-Liang En shuo ikilisine 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasına teklerde ikinci turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki ilk tur maçında 13 numaralı seribaşları Japon Aoyama ile Tayvanlı Liang'ın karşısına çıktı.

Zeynep ile partneri Bouzas Maneiro, mücadeleyi 2-1 (7-5, 2-6, 2-6) kaybederek turnuvadan elendi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ZEYNEP SÖNMEZ #WİMBLEDON

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Zeynep Sönmez, Wimbledon'a çiftlerde de veda etti!
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