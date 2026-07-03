Taraftar sevgisinde mesafe yok

"Fiziken orada olmayan insanlar, voleybolcularla yan yana İstiklal Marşı'nı söyledi."

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara etabına sahada olduğu kadar tribünde de farklı bir deneyimle çıktı. Belçika ve Fransa ile oynadığımız maçlarda İstiklal Marşı okunurken, salonda olmayan 41 taraftarın görüntüsü ve sesi hologram olarak tribüne taşındı. Bu projelerin mimarlarından Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ile teknolojinin voleyboldaki yerini konuştuk.

Bu fikir nasıl doğdu?

Adını "Türkiye Tribünü" koyduk. Farklı şehirlerden 41 taraftarı başka bir stüdyoya aldık. Görüntü ve seslerini 5G üzerinden, neredeyse sıfır gecikmeyle Ankara'daki salona aktardık ve hologram olarak tribünün arkasına yansıttık. Fiziksel olarak orada olamayan insanlar, Filenin Sultanları ile yan yana İstiklal Marşı'nı söyledi. Amacımız tam olarak buydu. Teknolojiyle o birlik anını büyütmek.

Bu ilk denemeniz değildi sanırım.

Evet. Bizim için kırılma noktası Şahin Gözü oldu. Sistemi biz ilk kez 2023- 24 sezonunda Sultanlar Ligi'ne getirdik. Avrupa'da bir ulusal ligin tamamında sezon boyunca kullanılan ilk örnek oldu. Geçen sezon 52 maçta bu sistem aktifti.

İzleyici bunu ekranda nasıl görüyor?

En basit haliyle, servis kaç km hızla atıldı, smaç kaç metreye çıktı, ralli kaç saniye sürdü, hepsini anlık görüyorsunuz. Hem salondaki skorbordlarda hem TV yayınında. Ama işin hakemlik tarafı daha kritik. Geçen sezonla birlikte "canlı dahilhariç" sistemini devreye aldık. Top çizgiye 5-10 cm yakın düştüğünde, hakemin tabletine anında bir sinyal gidiyor. İçeride mi dışarıda mı, challenge beklemeden görülüyor. Bu da oyunun temposunu inanılmaz artırıyor. Sultanlar Ligi, Avrupa'da bunu kullanan ilk lig oldu.

SADECE ŞOV İÇİN DEĞİL



Bütün bu teknoloji sadece A Milli Takım ve büyük kulüpler için mi? Altyapıya iniyor mu?

İnmek zorunda. Yoksa bir anlamı kalmaz. Geçen yıl Malatya Orduzu Köyü'ndeki Malatya 44 Voleybol Akademi'nin kızlarını aynı hologram bağlantısıyla A Milli Takım oyuncularıyla buluşturduk. Kızlar salondaymış gibi onlarla konuştular. Sonra da oraya, TVF ile birlikte kalıcı bir voleybol sahası kurduk. Teknoloji sadece şov için değil, o kızların voleybol tutkusunu diri tutmak için de var.



KALICI HALE GETİRECEĞİZ



Peki bundan sonrası? Teknolojide voleybol için bir sonraki adım ne?

Bence iki yön var. Birincisi, oyunun adaleti ve hızı. Canlı dahil-hariç gibi sistemler çoğalacak. İkincisi ise deneyim. Taraftar artık pasif izleyici olmak istemiyor. Evindeki insanı da Malatya'daki bir köydeki çocuğu da Ankara'daki salona ortak etmek zorundayız. Hologram tribün bunun ilk adımıydı. Dünyada da canlı bir spor müsabakasına bu ölçekte tribün katılımı sağlayan ilk uygulamalardan biri oldu. Biz bunu kalıcı hale getirmek istiyoruz. Sonuçta teknoloji skoru değiştirmiyor, ama o skor yaşama biçimimizi tamamen değiştiriyor.