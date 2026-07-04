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Giriş Tarihi: 4.07.2026 15:54

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Kimi Antonelli kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası Büyük Britanya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

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Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix’sinde Kimi Antonelli kazandı
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İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde, yarın yapılacak Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde sprint yarışı koşuldu.

Sprint yarışını 26:12.129'luk toplam sürede tamamlayan Antonelli, damalı bayrağı ilk sırada görerek 8 puanı hanesine yazdırdı.

Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 2.745 saniye gerisinde ikinci olurken, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris 9.783 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Büyük Britanya Grand Prix'si, pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Kimi Antonelli kazandı
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