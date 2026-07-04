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Giriş Tarihi: 4.07.2026 20:18 Son Güncelleme: 4.07.2026 20:25

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Aysu Türkoğlu'na tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli yüzücü Aysu Türkoğlu'nun Tsugaru Kanalı'nı geçmesini kutladı.

AA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan Aysu Türkoğlu’na tebrik!
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Okyanus Yedilisi'nin (Oceans Seven) 6. parkurunu başarıyla tamamlayan Türk yüzücü Aysu Türkoğlu'nu yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçerek Okyanus Yedilisi hedefinin 6. parkurunu başarıyla tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu'nu yürekten kutluyorum. Aysu Türkoğlu, azmi, kararlılığı ve üstün performansıyla ülkemize bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Dünyanın en zorlu açık su yüzüş parkurlarından birini başarıyla tamamlayarak Okyanus Yedilisi serisinde 6 parkuru geçen en genç Türk sporcu olma başarısını gösteren milli yüzücümüzün başarılarının devamını diliyorum. Elde edilen tarihi başarıda ailesi, antrenörleri ve teknik ekibi olmak üzere emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OSMAN AŞKIN BAK

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Aysu Türkoğlu'na tebrik!
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