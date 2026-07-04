Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Iga Swiatek, Wimbledon'a veda etti!
Giriş Tarihi: 4.07.2026 20:39

Iga Swiatek, Wimbledon'a veda etti!

Dünya 3 numarası Iga Swiatek, Wimbledon'a 3. turda veda etti.

AA
Iga Swiatek, Wimbledon’a veda etti!
  • ABONE OL

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Iga Swiatek elenirken, tek erkeklerde Alexander Zverev, adını son 16 turuna yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuva, 3. tur müsabakalarıyla sürdü.

Dünya 3 numarası Alman raket Alexander Zverev, ABD'li tenisçi Marcos Giron'u 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek son 16'ya yükseldi.

Tek kadınlarda ise dünya 3 numarası Polonyalı sporcu Iga Swiatek, Filipinli raket Alexandra Eala'ya 7-6 ve 6-2'lik setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#WİMBLEDON

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Iga Swiatek, Wimbledon'a veda etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA