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Giriş Tarihi: 4.07.2026 17:01

Wimbledon'da Elena Rybakina elenirken Alex de Minaur son 16'da!

Wimbledon'da Elena Rybakina elenirken Alex de Minaur son 16 turuna kalmayı başardı.

AA
Wimbledon’da Elena Rybakina elenirken Alex de Minaur son 16’da!
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Elena Rybakina elenirken, tek erkeklerde Alex de Minaur son 16'ya yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya 3. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Dünya 6 numarası Avustralyalı sporcu Alex de Minaur, ABD'li tenisçi Zachary Svajda'yı 6-2, 5-7, 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek son 16'ya yükseldi.

Tek kadınlarda 2022 Wimbledon şampiyonu ve dünya 2 numarası Kazak sporcu Elena Rybakina, Belçikalı tenisçi Elise Mertens'e 7-6 ve 6-1'lik setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

Günün diğer maçında tek kadınlarda Çek tenisçi Marie Bouzkova, Rus raket Liudmila Samsonova'yı 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek üst tura çıktı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#WİMBLEDON

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Wimbledon'da Elena Rybakina elenirken Alex de Minaur son 16'da!
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