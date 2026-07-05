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Giriş Tarihi: 5.07.2026 21:41

Novak Djokovic, Wimbledon'da çeyrek finalde!

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Wimbledon'da çeyrek finale adını yazdırdı.

AA
Novak Djokovic, Wimbledon’da çeyrek finalde!
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Aryna Sabalenka elendi, Novak Djokovic ise çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya 4. tur karşılaşmalarıyla devam edildi.

Dünya 8 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Rus Roman Safiullin'i 7-6, 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Rus raket Aryna Sabalenka, Japon sporcu Naomi Osaka'ya 6-2 ve 7-6'lık setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Naomi Osaka, bu sonuçla Wimbledon'da ilk defa çeyrek finale yükselmiş oldu.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#NOVAK DJOKOVİC #ARYNA SABALENKA #WİMBLEDON

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Novak Djokovic, Wimbledon'da çeyrek finalde!
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