Türkoğlu’ndan tarihi başarı

Ultramaraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en prestijli açık su yüzme serisi Ocean's Seven'ın (Okyanus Yedilisi) altıncı parkuru olan Tsugaru Kanalı geçişini tamamladı.
Yaklaşık 13 saat 50 dakikada 45 kilometre yüzerek zorlu parkuru bitiren 25 yaşındaki Türkoğlu, Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk olan Bengisu Avcı'dan sonra Tsugaru Kanalı'nı geçen ikinci ve en genç Türk sporcu oldu. Japonya'nın Honshu ve Hokkaido Adaları'nı birbirinden ayıran Tsugaru Kanalı, çok kuvvetli akıntıları, değişken hava koşulları ve deniz canlıları nedeniyle dünyanın en zorlu açık su yüzme rotaları arasında gösteriliyor.