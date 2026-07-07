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Giriş Tarihi: 7.07.2026 20:17 Son Güncelleme: 7.07.2026 20:19

IOC'den Rusya Olimpiyat Komitesi kararı!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya Olimpiyat Komitesi'ne (ROC) yönelik yasağı geçici olarak kaldırdığını duyurdu.

AA
IOC’den Rusya Olimpiyat Komitesi kararı!
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IOC, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin yetkisi altındaki topraklarda herhangi bir faaliyet yürütmediğini ve yürütmeyeceğini teyit etmesi sonrası yeniden yarışma izni verdi.

Bu kararla Rus sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkeleri adına yarışmalarının önü açıldı.

IOC, Ukrayna'daki savaşa tepki olarak 2023 yılında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni askıya almıştı.

Olimpiyat Oyunları'nda Rusya bayrağı ve marşına izin verilip verilmeyeceğine dair henüz bir karar alınmadı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#UKRAYNA #RUSYA

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IOC'den Rusya Olimpiyat Komitesi kararı!
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