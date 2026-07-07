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Giriş Tarihi: 7.07.2026 18:22

Wimbledon'da Jannik Sinner ile Coco Gauff, yarı finalde!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile kadınlarda dünya 7 numarası Coco Gauff, yarı finale yükseldi.

AA
Wimbledon’da Jannik Sinner ile Coco Gauff, yarı finalde!
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İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Erkeklerde İtalyan raket Jannik Sinner, Alman rakibi Jan-Lennard Struff'ı 7-5, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenerek yarı final biletini aldı.

Kadınlarda ise ABD'li tenisçi Coco Gauff, ABD'li Jessica Pegula'yı 6-4, 6-3 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Sinner, yarı finalde Felix Auger Aliassime-Novak Djokovic, Gauff ise Naomi Osaka-Karolina Muchova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#NOVAK DJOKOVİC #WİMBLEDON #JANNİK SİNNER

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Wimbledon'da Jannik Sinner ile Coco Gauff, yarı finalde!
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