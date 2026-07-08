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Giriş Tarihi: 8.07.2026 20:15

Alexander Zverev ile Arthur Fery, Wimbledon'da yarı finale çıktı!

Wimbledon'da Alexander Zverev ile Arthur Fery ikilisi yarı finale adını yazdırma başarısı gösterdi.

AA
Alexander Zverev ile Arthur Fery, Wimbledon’da yarı finale çıktı!
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile dünya 114 numarası Arthur Fery, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Son Fransa Açık şampiyonu Alman raket Zverev, ABD'li Taylor Fritz'i 6-4, 6-4 ve 6-2 'lik setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez Wimbledon'da adını yarı finale yazdırdı.

Büyük Britanyalı sporcu Arthur Fery ise İtalyan Flavio Cobolli'yi 6-4, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Zverev ile Fery, yarı finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan tenisçi ise finalde Jannik Sinner-Novak Djokovic eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ALEXANDER ZVEREV #WİMBLEDON #NOVAK DJOKOVİC #JANNİK SİNNER

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Alexander Zverev ile Arthur Fery, Wimbledon'da yarı finale çıktı!
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