Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Filenin Sultanları, Polonya'yı devirdi!
Giriş Tarihi: 8.07.2026 08:34

Filenin Sultanları, Polonya'yı devirdi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Milletler Ligi üçüncü etap ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

AA
Filenin Sultanları, Polonya’yı devirdi!
  • ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibini 3-1 yendi.

Melissa Vargas'ın 23 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından Türkiye, VNL'deki 7. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşayan Polonya'yı puan tablosunda geride bıraktı.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk iki haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi.

Milliler, VNL'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

Türkiye: Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Saliha Şahin, Cansu Özbay, Hande Baladın, Defne Başyolcu, Berka Buse Özden)

Polonya: Piasecka, Wenerska, Obiala, Koput, Stysiak, Lampkowska (Szczyglowska, Damasek, Szczurowska, Lysiak, Grabka, Jurczyk)

Setler: 27-25, 20-25, 25-19, 25-19

İŞTE KALAN MAÇLAR

10 Temmuz 2026

07:00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026

13:20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026

09:30 Tayland-Türkiye

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #TÜRKİYE #VNL #ABD #POLONYA #JAPONYA #TAYLAND

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Filenin Sultanları, Polonya'yı devirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA