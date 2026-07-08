FIVB’den Rusya kararı! Yasak kalktı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Rus sporcular ve takımlara yönelik resmi organizasyonlarda yer alma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

FIVB'den yapılan açıklamaya göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) dün aldığı Rusya Olimpiyat Komitesi'ne (ROC) yönelik yasağın geçici olarak kaldırılması kararına istinaden tüm disiplinlerdeki Rus sporcular ve teknik görevlilerin resmi müsabakalarda yeniden yer almasına izin verildi.

Ayrıca açıklamada, Rus takımlarının FIVB Yönetim Kurulu'nun kararıyla dondurulduğu tarihte sahip oldukları puanlarla dünya sıralamasına yeniden dahil edileceği kaydedildi.

FIVB, geçen sene yaptığı duyuruda 1 Ocak 2026'dan itibaren alt yaş gruplarındaki Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası ve kıtasal etkinliklere katılmalarına izin verileceğini açıklamıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör