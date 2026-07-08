Haber turu

Ahmet Can haber bekliyor

2022'de Ajax'a satılan Ahmet Can Kaplan için Trabzonspor'da yeniden hareketlilik var. Karadeniz ekibi geçen sezon Nijmegen'e kiralanan oyuncuyu kiralamak isterken 23 yaşındaki stoper de teklife sıcak bakıyor. Ajax ise futbolcuyu bonservisle göndermenin peşinde.

ARAL ŞİMŞİR DÜN TRABZON'A GELDİ

ARAL Şimşir dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi… Danimarka ekibi Midtjylland'dan 12+2 milyon Euro bedelle kadroya katılan 24 yaşındaki hücum oyuncusu kısa sürede takıma katılacak ve antrenmanlara başlayacak.

12 DEV ADAM'IN FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda oynayacağı maçların tarihleri belli oldu. İlk turda C Grubu'nu 6'da 6 ile namağlup lider bitiren Ay-Yıldızlılar, D Grubu'nu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile ikinci turda kozlarını paylaşacak. 12 Dev Adam'ın yanı sıra İzlanda, Sırbistan, Litvanya, Bosna Hersek ve İtalya'nın yer aldığı grubu ilk 3'te tamamlayacak takımlar Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın biletini alacak.

BAŞAKŞEHİR'DE BAYRAM VAR!

G.SARAY altyapısından yetişen ve sonrasında 2023'te Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olan Emin Bayram, yeniden Türkiye'ye dönüyor. 23 yaşındaki stoper, Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Bonservisinin %50'si Galatasaray'da olan Emin Bayram, geçtiğimiz sezon takımında 39 maçta görev alırken 4 gol attı, 2 kez de asist yaptı. Başakşehir ile Westerlo arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindi.

SERDAR SAATÇI TAMAM AUBAMEYANG HAZIR

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç Anadolu temsilcisi, Trabzonspor'dan Serdar Saatçı'yı renklerine bağladı. Bordomavililere 500 bin Euro bonservis ödeyen Çorum FK, oyuncunun bir sonraki satışından %50'lik payı da Karadeniz ekibine verecek. Çorum FK'nın bir diğer hamlesi ise 37 yaşındaki Pierre- Emerick Aubameyang... Son olarak Marsilya forması giyen, kariyerinde Barcelona, Arsenal, B.Dortmund, Milan, Chelsea gibi ünlü takımlar bulunan deneyimli santrfor ile de İstanbul'da yapılan görüşme olumlu geçti.