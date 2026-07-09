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Giriş Tarihi: 9.07.2026 10:55 Son Güncelleme: 9.07.2026 11:02

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin lideri ABD ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 2. maçında, yarın (10 Temmuz cuma günü) ABD'nin karşısına çıkacak.

AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin lideri ABD ile karşılaşacak
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Turnuvadaki 9. maçların ardından 7 galibiyet ve 18 puanla tablonun 4. sırasında yer alan Türkiye, 10. maçında Polonya'ya 3-2 yenilerek 2. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 24 puanla liderliğini sürdüren ABD ile mücadele edecek.

VNL'in 2023 şampiyonu Türkiye ile 2018, 2019, 2021 şampiyonu ABD arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 07.00'de Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak.

Ay-yıldızlıların, ABD'yi yenmeleri durumunda diğer maçların sonucuna göre VNL Finalleri'ne katılmayı garantileme ihtimali bulunuyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin lideri ABD ile karşılaşacak
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