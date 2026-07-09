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Giriş Tarihi: 9.07.2026 12:31

Ayhancan Güven, Sao Paulo 6 Saat Yarışı'nda piste çıkacak!

Ayhancan Güven ve Salih Yoluç, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 4. ayağı Sao Paulo 6 Saat Yarışı'nda mücadele edecek.

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Ayhancan Güven, Sao Paulo 6 Saat Yarışı’nda piste çıkacak!
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Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde düzenlenecek yarış, 12 Temmuz Pazar günü TSİ 17.30'da başlayacak.

LMGT3 kategorisinde yarışacak Ayhancan, Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy ile beraber Manthey takımının 91 numaralı otomobilini kullanacak.

Bir diğer Türk sürücü Salih ise TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçecek. Salih'in takım arkadaşları İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey olacak.

Hem 91 hem de 34 numaralı aracın 18'er puanı bulunuyor. Ayhancan'ın ekibi 11, Salih'inki ise klasmanın 13. sırasında yer alıyor.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SAO PAULO

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Ayhancan Güven, Sao Paulo 6 Saat Yarışı'nda piste çıkacak!
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