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Giriş Tarihi: 9.07.2026 21:28

Wimbledon'da kadınlar finali belli oldu!

Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Karolina Muchova ile Linda Noskova kozlarını paylaşacak.

AA
Wimbledon’da kadınlar finali belli oldu!
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Çek raketler Karolina Muchova ile Linda Noskova karşı karşıya gelecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek kadınlarda yarı final müsabakaları oynandı.

Dünya 9 numarası Karolina Muchova, ABD'li Coco Gauff'u 6-2, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

12 numaralı seribaşı Linda Noskova ise Ukraynalı Marta Kostyuk'u 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Organizasyonda tek kadınlar finali, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#WİMBLEDON

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Wimbledon'da kadınlar finali belli oldu!
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