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Giriş Tarihi: 10.07.2026 09:45 Son Güncelleme: 10.07.2026 10:22

Filenin Sultanları karar setinde ABD'ye kaybetti!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta ikinci maçında Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları müsabakayı 3-2 kaybeden taraf oldu.

Filenin Sultanları karar setinde ABD’ye kaybetti!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi.

Japonya'nın Osaka kentinde oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10. karşılaşmasında 3. mağlubiyetini yaşadı. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 11. müsabakasında 9. galibiyetini elde etti.

Sakatlığı bulunan Sinead Jack-Kısal'dan yoksun sahaya çıkan Türkiye'de Vargas'ın 35 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Milliler, üçüncü etaptaki 3. maçında yarın TSİ 13.20'de, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

Salon: Asue Arena

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)

ABD: Rettke, Poulter, Skinner, Ogbogu, Thompson, Eggleston (Hentz, Rodriguez, Samedy, Banks, Ka'aha'aina-Torres, O'Neal)

Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Deniz Uyanık, Elif Şahin (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek)

Setler: 22-25, 25-23, 27-29, 25-21, 15-8

Süre: 135 dakika

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Filenin Sultanları karar setinde ABD'ye kaybetti!
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