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Giriş Tarihi: 10.07.2026 21:32

Wimbledon tek erkeklerde finalin adı belli oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile dünya 3 numarası Alexander Zverev kozlarını paylaşacak.

AA
Wimbledon tek erkeklerde finalin adı belli oldu
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İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek erkeklerde yarı final müsabakaları oynandı.

Son Wimbledon şampiyonu İtalyan tenisçi Jannik Sinner, 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic'i 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek finale çıktı.

Alman Alexander Zverev ise Büyük Britanyalı sporcu Arthur Fery'i 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez Wimbledon'da finale yükseldi.

Wimbledon'da Sinner-Zverev finali, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#JANNİK SİNNER #ALEXANDER ZVEREV #İNGİLTERE #LONDRA

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Wimbledon tek erkeklerde finalin adı belli oldu
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