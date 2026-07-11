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Giriş Tarihi: 11.07.2026 17:59

18 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı namağlup finalde!

Avrupa Şampiyonası'nda 8'de 8 yapan milli takım, namağlup finale yükseldi.

AA
18 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı namağlup finalde!
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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Macaristan'ı 3-1 yenerek 8'de 8 yaptı ve namağlup finale yükseldi.

Milli takım, Letonya'nın başkenti Riga'da Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 25-22, 25-6, 25-29 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.

Şampiyonadaki 8 maçını da kazanan 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa-İtalya yarı final karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Final maçı, yarın TSİ 19.00'da aynı salonda oynanacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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18 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı namağlup finalde!
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