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Giriş Tarihi: 11.07.2026 22:37

Ebubekir Gür, Avrupa ikincisi

U20 Avrupa Şampiyonası’nda serbest stil 57 kiloda Ebubekir Gür, gümüş madalya kazandı.

İHA
Ebubekir Gür, Avrupa ikincisi
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'na Ermeni Sasha Petrosyan karşısında 14-10 öndeyken aldığı tuş galibiyetiyle başlayan Ebubekir Gür, çeyrek finalde Macar Karoly Barath'ı 7-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Gürcü Giorgi Tsuriashvili'yi 11-0 teknik üstünlükle geçen milli sporcu, adını finale yazdırdı. Final müsabakasında U20 Dünya Şampiyonu Rus sporcu Magomed Saliakh Ozdamirov ile karşılaşan Ebubekir Gür, mücadeleden mağlup ayrılarak, Avrupa ikincisi oldu.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Ebubekir Gür, Avrupa ikincisi
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