Sultanlar son nefeste yıkıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi. Japonya'nın Osaka kentinde oynanan mücadeleyi kaybeden Ay-Yıldızlılar, turnuvadaki 10. karşılaşmasında 3. mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmaya çok iyi başlayan Sultanlar, ilk seti 25-22 aldı. İkince sette büyük çekişme yaşanırken Amerika, bu bölümü 25-23 üstün kapattı. Vargas'ın etkili oyunuyla Milli Takım, üçüncü seti 27-25 kazanırken ABD, 25-21 ile karşılaşmayı karar setine taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri tie break setinde 15-8 galip geldi ve kazanan taraf oldu.

RAKİP AKBAŞ'IN JAPONYA'SI

SAKATLIĞI bulunan Sinead Jack-Kısal'dan yoksun sahaya çıkan Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas'ın 35 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Milliler, üçüncü etaptaki 3. maçında bugün Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Müsabaka saat 13.20'de başlayacak.