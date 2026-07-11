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Giriş Tarihi: 11.07.2026 19:53

Toprak Razgatlıoğlu, Almanya'da 17. oldu!

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin Almanya'daki sprint yarışını 17. sırada tamamladı.

AA
Toprak Razgatlıoğlu, Almanya’da 17. oldu!
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Almanya Grand Prix'sinin sprint yarışında 17. oldu.

Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında Ducati Lenovo Team'den Marc Marquez, 20.12.978'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Yarışı, BK8 Gresini Racing'ten Alex Marquez ikinci, Pertamina Enduro VR46 Racing Team'den Fabio Di Giannantonio da üçüncü tamamladı.

Prima Pramac Yamaha'dan Toprak Razgatlıoğlu ise sprint yarışında 17. sırada yer aldı.

Almanya Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 15.00'te yapılacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ALMANYA #MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI #TOPRAK RAZGATLIOĞLU #MOTOGP

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Toprak Razgatlıoğlu, Almanya'da 17. oldu!
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