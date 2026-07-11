Wimbledon’da tek kadınlarda Çek Linda Noskova şampiyon oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan turnuvada, tek kadınlar finalinde Çek sporcular Karolina Muchova ile Linda Noskova karşı karşıya geldi.

Dünya 12 numarası Linda Noskova, dünya 9 numarası Karolina Muchova'yı 2 saat 28 dakika süren maçta 6-2, 5-7 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek kariyerinde ilk kez final oynadığı Wimbledon'da şampiyonluğa ulaştı.

SON 4 SENEDE 3 ÇEK SPORCU ŞAMPİYON OLDU

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda son 4 senede tek kadınlarda 3 Çek sporcu şampiyon oldu.

Turnuvada daha önce Çek sporculardan Marketa Vondrousova (2023) ve Barbora Krejcikova (2024) şampiyonluğu elde etmişti.

Organizasyonun tek erkekler finali ise Jannik Sinner ile Alexender Zverev arasında yarın yapılacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör