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Giriş Tarihi: 13.07.2026 01:45

Halkbank, Sam Deroo'yu kadrosuna kattı!

Halkbank, Belçikalı smaçör Sam Deroo'yu transfer ettiğini açıkladı.

AA
Halkbank, Sam Deroo’yu kadrosuna kattı!
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Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Belçika Milli Takımı'nın deneyimli smaçörü Sam Deroo ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyeri boyunca Avrupa'nın önde gelen lig ve kulüplerinde forma giyen deneyimli oyuncunun, yeni sezonda Ankara temsilcisinin başarısı için mücadele edeceği belirtildi.

Uzun yıllardır Belçika Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Sam Deroo'nun kulüp ve milli takım kariyerinde edindiği uluslararası tecrübeyle Halkbank'a önemli katkı sağlamasının beklendiği vurgulandı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#HALKBANK

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Halkbank, Sam Deroo'yu kadrosuna kattı!
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