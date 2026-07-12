Wimbledon’da kazanan Noskova

İngiltere
'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon
'da Çek raket Linda Noskova, tek kadınlar finalinde vatandaşı Karolina Muchova'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Dünya 12 numarası Noskova, dünya 9 numarası Muchova'yı 2 saat 28 dakika süren maçta 6-2, 5-7 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek kariyerinde ilk kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda son 4 senede tek kadınlarda 3 Çek sporcu şampiyon oldu. Organizasyonun tek erkekler finali ise Jannik Sinner ile Alexender Zverev arasında bugün yapılacak.