Wimbledon’da şampiyon Jannik Sinner!

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde İtalyan raket Jannik Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan turnuvada, tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile dünya 3 numarası Alexander Zverev karşılaştı.

Sinner, 3 saat 46 dakika süren maçta rakibi Zverev'i 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek üst üste 2. kez Wimbledon'da şampiyonluk yaşadı.

Daha önce Avustralya Açık'ta iki, ABD Açık'ta bir kez şampiyon olan İtalyan sporcu, böylece 5. grand slam zaferine ulaştı.

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