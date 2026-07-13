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Giriş Tarihi: 13.07.2026 18:00

2026 FIVB Milletler Ligi'nde Final Etabı'nın maç programı açıklandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Final Etabı'nın maç programı belli oldu.

AA
2026 FIVB Milletler Ligi’nde Final Etabı’nın maç programı açıklandı!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Final Etabı çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, Kanada'yı elemesi halinde aynı gün oynanacak Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle 25 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek.

Çeyrek finalde İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya maçları ise 22 Temmuz'da yapılacak.

Yarı final müsabakaları 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Organizasyonda üçüncülük maçı 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.30'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #DANİELE SANTARELLİ

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2026 FIVB Milletler Ligi'nde Final Etabı'nın maç programı açıklandı!
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