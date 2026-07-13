Bakan Bak, özel sporcular ile bir araya geldi!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026 SU-DS Dünya Şampiyonası ve IBA21 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda madalya alan özel sporcularla bir araya geldi.

Kabulde konuşan Bakan Bak, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 SU-DS Dünya Şampiyonası ve Macaristan'da yapılan IBA21 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda toplam 51 madalya kazanan milli sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

"MADALYALARINIZ BİZİ GURURLANDIRIYOR"

Bakan Bak, özel sporcuların çok kıymetli olduğunu belirterek, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; özel sporcularımızın hepsi bizim gözümüzde gerçek birer şampiyondur. Sizlerin mücadele azminiz, ortaya koyduğunuz çaba tüm madalya ve kupaların üzerindedir. Şampiyonalarda elde ettiğiniz başarılar, kazandığınız madalyalar bizleri ayrıca gururlandırıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, sizlerin spora katılımınız konusunda ciddi yatırımlar yapıldı, destekler verildi. Sizler de madalyalar kazanarak bunun karşılığını veriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör