Bizim iÇin yol açık!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız yoluna doludizgin devam ediyor. Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü etap dördüncü ve son maçında Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Osaka'da oynanan karşılaşmada ilk seti 27-25 kaybeden millilerimiz, sonrasında kendine geldi. 25-21, 25-19 ve 25-22'lik setlerle skoru 3-1'e getiren Türkiye zafere ulaştı. Ay-Yıldızlılar, turnuvada 12 maçta 9 galibiyet elde etti. Türkiye, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne puan tablosunun 4. sırasından katılacak. Puan tablosunun zirvesinde 12 maçta 10 galibiyetle ABD var.

10 GÜN SONRA ÇİN'DEYİZ

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz'da Çin'de düzenlenecek.