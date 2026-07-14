A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi’ndeki üçüncü etap mücadelesi başlıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan ile mücadele edecek.
Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını başkent Belgrad'daki Belgrad Arena'da oynayacak milliler, Sırbistan ile TSİ 21.00'de karşılaşacak.
İkinci etap sonunda Türkiye 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 puanla 7. sırada yer alırken, Sırbistan ise 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 12 puanla 11. basamakta bulunuyor.
VNL tarihinde Sırbistan ile oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, yarın ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
A Milli Takım, normal sezonu ilk 7 içinde tamamlaması halinde ev sahibi Çin'in doğrudan katılacağı final etabına tarihinde ilk kez yükselecek.
Ay-yıldızlı ekip, üçüncü hafta müsabakalarında ayrıca Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.
Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:
KADRO
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan
Pasör çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija
Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin
Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın
MAÇ PROGRAMI
Yarın:
21.00 Sırbistan-Türkiye
17 Temmuz Cuma:
17.30 Türkiye-Ukrayna
18 Temmuz Cumartesi:
17.30 Türkiye-Slovenya
19 Temmuz Pazar:
14.00 Türkiye-İran