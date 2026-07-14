Bakan Bak: "İstikrarlı başarılarla voleybol ülkesi haline geldik"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 2026 ISF Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımını kabul etti.

Kabulde konuşan Bakan Bak, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda erkeklerde şampiyon olan TVF Spor Lisesi'ni tebrik etti.

"ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDINIZ"

Okul sporlarında elde edilen başarının Türk voleybolunun geleceği açısından umut verici olduğunu belirten Bakan Bak, "Ülkemizi gururlandırdınız. Sizleri yürekten kutluyorum. Bizlere yaşattığınız mutluluk için teşekkür ediyorum. Elde ettiğiniz başarıların artarak devam etmesini diliyoruz." dedi.

"LİSANSLI GENÇ SPORCU SAYISI ARTIYOR"

Bakan Bak, Türkiye'nin son yıllarda alınan istikrarlı başarılarla voleybol ülkesi haline geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde bir ekol olduk. Her sene başarılarının üzerine ekleyen Filenin Sultanları var. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi Final Etabı'nda mücadele edecek. A Milli Erkek Voleybol Takımımız da Milletler Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmalarına çıkacak. Kadın ve Erkek Milli Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Bu spora olan ilgi çocuklar ve gençler arasında hızla yayılıyor. Her geçen yıl, voleybol lisansı alan genç sporcu sayısı artıyor. Halkımız voleybol salonlarına gelerek tutkulu bir şekilde destek veriyor. Federasyonumuz tarafından özellikle gençleri voleybola kazandırmak için yürütülen birçok kapsamlı proje var. TVF Spor Lisesi de bu çalışmalardan biri. Hem okuyor hem de voleybol oynuyorsunuz. Turnuvalara katılarak tecrübe ediniyorsunuz. Bu sayede altyapıdan yeni oyuncular yetişiyor. Gelecek adına da umutluyuz."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör